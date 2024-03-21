Серед збитих цілей - "Кинджали": Повітряні сили розкрили подробиці ракетної атаки

Росіяни атакували Україну 31 ракетою різних видів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командира Повітряних Сил Миколи Олещука.
Противник атакував:
Росіяни запускали крилаті ракети з 11 стратегічних бомбардувальників ТУ-95МС, які перебували у Волгодонську та Енгельсі.
За словами командира, ракети летіли з півночі, основний напрямок удару – Київ.
"В результаті успішної бойової роботи всі ворожі ракети були збиті на Київщині", - заявив Олещук.
Вночі 21 березня Повітряні Сили повідомили про злет 9 бортів ТУ-95 з Мурманської області РФ.
Через кілька годин бомбардувальники запустили ракети. В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу.
Мешканці Києва чули вибухи. Влада повідомляла про роботу ППО.
Внаслідок ракетної атаки постраждали люди.
Детальніше про наслідки ракетної атаки на Київ - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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