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Среди сбитых целей - "Кинжалы": Воздушные силы раскрыли подробности ракетной атаки

Фото: Воздушные силы раскрыли подробности ракетной атаки (armyinform.com)
Автор: Владислав Прийменко

Россияне атаковали Украину 31 ракетой разных видов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командира Воздушных Сил Николая Олещука.

Противник атаковал:

  • баллистической ракетой "Искандер-М";
  • аэробаллистической ракетой "Кинджал";
  • 29 крылатыми ракетами  Х-101/Х-555.

Россияне запускали крылатые ракеты из 11 стратегических бомбардировщиков ТУ-95МС, которые находились в Волгодонске и Энгельсе.

По словам командира, ракеты летели с севера, основное направление удара - Киев.

"В результате успешной боевой работы все вражеские ракеты были сбиты в Киевской области", - заявил Олещук.

 

Атака россиян Украины 21 марта

Ночью 21 марта, Воздушные Силы сообщили о взлете 9 бортов ТУ-95 из Мурманской области РФ.

Спустя несколько часов бомбардировщики запустили ракеты. В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

Жители Киева слышали взрывы. Власти сообщали о работе ПВО.

В результате ракетной атаки пострадали люди.

Подробнее о последствиях ракетной атаки на Киев - читайте в материале РБК-Украина.

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КиевРакетная атака