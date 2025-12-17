Сербія вперше за багато років проігнорує важливий саміт з Євросоюзом, - Вучич
Сербія вперше за останні роки відмовилася брати участь у саміті "ЄС - Західні Балкани" в Брюсселі. Представники Сербії навіть не будуть присутні на саміті неофіційно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Сербії Александара Вучича, якого цитує видання N1.
"Вперше за останні 13 чи 14 років ні я, ні хтось інший не поїде на цю міжурядову конференцію. Ніхто не представлятиме Республіку Сербія, тому Західні Балкани залишаться без Республіки Сербія", - заявив він.
Вучич зазначив, що рішення прийняв особисто, щоб не звинувачували нікого іншого, а сам уряд країни не зазнавав тиску. За його словами, протягом останніх 24 годин Вучич розмовляв з низкою лідерів ЄС. Розмова стосувалася можливості членства країни в Євросоюзі, оскільки Сербія вже давно має статус кандидата, але прогрес стоїть на місці.
"Я щиро вдячний за повагу, яку виявили до Сербії Урсула фон дер Ляєн та Антоніо Коста. Я також вдячний президенту Макрону, з яким я розмовляв учора ввечері. Я вважаю, що все, що я роблю, я роблю для громадян Сербії. Хоча я знаю, що це рішення викличе критику як з боку Брюсселя, так і з боку тих, хто завжди критикує, навіть коли вони не знають точно, що саме критикують. Роблячи це, я вважаю, що захищаю Республіку Сербія та її інтереси, тому що нам потрібно показати, чого ми досягли", - заявив він.
Вучич додав, що Сербія продовжить свій європейський шлях, поки він буде президентом, "а потім - побачимо". Сам саміт повинен пройти в Брюсселі 18 грудня. Сербія, за даними видання, не зможе відкрити третій переговорний кластер з ЄС, і це вже четвертий рік, коли країна не досягає у вступі жодного прогресу.
Вступ України до ЄС
Зазначимо, що Україна може стати членом ЄС значно швидше, ніж планувалося. Річ у тім, що вступ України до ЄС обговорюється європейцями, американцями та Києвом у контексті майбутніх гарантій безпеки. Financial Times писало, що у зв'язку з цим вступ України в блок розглядався в прискореному режимі - до 2027 року.
З іншого боку, в ЄС шоковані такими умовами. Наприклад, Україна все ще офіційно не завершила навіть одного з 36 етапів вступу до ЄС. При цьому блок приймає нових членів виключно за підсумками проходження ними цих етапів. Вищевказаний пункт мирної угоди змусить Брюссель переглядати систему повністю.
В Єврокомісії у коментарі РБК-Україна зазначали, що прогрес вступу України залежить від реалізації реформ. В Єврокомісії презентували 10-пунктний план, який дозволяє обійти вето Угорщини. А український уряд заявив про намір завершити переговори про вступ до кінця 2028 року.