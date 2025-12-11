Дозволить обійти Орбана. ЄС запустив план вступних переговорів з Україною з 10 пунктів
Україна та Європейський Союз 11 грудня погодили новий план з 10 пунктів, який дозволить Києву технічно підготуватися до вступу в ЄС попри вето, яке наклала Угорщина на офіційний початок переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Euronews та пресслужбу Європейської комісії.
Зазначається, що план дій дозволить Україні просуватися на шляху до вступу в ЄС попри вето угорського проросійського уряду Віктора Орбана, оскільки вступ України до блоку є "ключовим елементом" післявоєнних гарантій безпеки для неї.
"Ми розглядаємо членство України в ЄС як політичний інструмент європейської гарантії безпеки для України... вступ стане ключовим для забезпечення сталості будь-якого мирного врегулювання", - під час зустрічі у Львові 11 грудня заявила європейський комісар з питань розширення Марта Кос.
В спільній заяві Кос та віцепрем'єр-міністра України Тараса Качки зазначається, що план дозволить ігнорувати вето Угорщини, оскільки Україна неофіційно продовжить реформи, а переговори будуть вестися на технічному рівні.
"Зараз ми переносимо всю технічну роботу на попередній етап, а це означає, що навіть якщо формально вона все ще заблокована, Україна все ще може рухатися далі. Блокада не може бути вічною, її потрібно зняти", - зазначила Марі Б’єрре, міністр у справах ЄС Данії
10 пунктів для України
У спільній заяві, опублікованій на сайті ЄС, перераховано усі пункти, які погодили між собою Україна та Євросоюз. Зокрема, Україна повинна:
- Прийняти комплексні зміни до Кримінально-процесуального кодексу та іншого законодавства для забезпечення швидкого та якісного правосуддя.
- Забезпечити Національному антикорупційному бюро України ефективний доступ до неупереджених, своєчасних та високоякісних судових експертиз.
- Привести процедуру призначення та звільнення Генерального прокурора у відповідність до європейської практики.
- Привести процедуру відбору, призначення та переведення прокурорів на керівні посади та інші прокурорські посади в Генеральній прокуратурі, регіональних та районних прокуратурах у відповідність до європейських практик.
- Провести реформу Державного бюро розслідувань (ДБР).
- Призначити нових суддів Конституційного Суду та членів Вищої ради правосуддя, які пройшли міжнародну перевірку.
- Розширити участь міжнародних експертів у конкурсній комісії для Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).
- Прийняти проєкт закону про декларації доброчесності суддів.
- Ухвалити Антикорупційну стратегію та Державну антикорупційну програму до другого кварталу 2026 року та забезпечити високий рівень їх впровадження.
- На вищому рівні розробити та посилити системи внутрішнього контролю проти корупції.
Нагадаємо, що 10 грудня єврокомісар з питань розширення Євросоюзу Марта Кос прибула до України з дводенним візитом. Вона повинна була провести низку неформальних зустрічей з українськими чиновниками.
Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє в коментарі РБК-Україна сказав, що терміни вступу України до ЄС залежать від реалізації реформ. При цьому український уряд заявив про намір завершити переговори про вступ до кінця 2028 року.
Цікаво, що мирний план США передбачає вступ України в ЄС прискореними темпами - до 2027 року. Вашингтон впевнений, що йому вдасться зламати опір Угорщини та інших країн, які спробують пручатися вступу України до блоку.