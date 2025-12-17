Сербия впервые за много лет проигнорирует важный саммит с Евросоюзом, - Вучич

"Впервые за последние 13 или 14 лет ни я, ни кто-то другой не поедет на эту межправительственную конференцию. Никто не будет представлять Республику Сербия, поэтому Западные Балканы останутся без Республики Сербия", - заявил он.

Вучич отметил, что решение принял лично, чтобы не обвиняли никого другого, а само правительство страны не подвергалось давлению. По его словам, в течение последних 24 часов Вучич разговаривал с рядом лидеров ЕС. Разговор касался возможности членства страны в Евросоюзе, поскольку Сербия уже давно имеет статус кандидата, но прогресс стоит на месте.

"Я искренне благодарен за уважение, которое проявили к Сербии Урсула фон дер Ляйен и Антонио Коста. Я также благодарен президенту Макрону, с которым я разговаривал вчера вечером. Я считаю, что все, что я делаю, я делаю для граждан Сербии. Хотя я знаю, что это решение вызовет критику как со стороны Брюсселя, так и со стороны тех, кто всегда критикует, даже когда они не знают точно, что именно критикуют. Делая это, я считаю, что защищаю Республику Сербия и ее интересы, потому что нам нужно показать, чего мы достигли", - заявил он.

Вучич добавил, что Сербия продолжит свой европейский путь, пока он будет президентом, "а потом - увидим". Сам саммит должен пройти в Брюсселе 18 декабря. Сербия, по данным издания, не сможет открыть третий переговорный кластер с ЕС, и это уже четвертый год, когда страна не достигает во вступлении никакого прогресса.