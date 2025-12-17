ua en ru
Сербия впервые за много лет проигнорирует важный саммит с Евросоюзом, - Вучич

Сербия, Среда 17 декабря 2025 11:57
Сербия впервые за много лет проигнорирует важный саммит с Евросоюзом, - Вучич Фото: президент Сербии Александар Вучич (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Сербия впервые за последние годы отказалась участвовать в саммите "ЕС - Западные Балканы" в Брюсселе. Представители Сербии даже не будут присутствовать на саммите неофициально.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Сербии Александара Вучича, которого цитирует издание N1.

"Впервые за последние 13 или 14 лет ни я, ни кто-то другой не поедет на эту межправительственную конференцию. Никто не будет представлять Республику Сербия, поэтому Западные Балканы останутся без Республики Сербия", - заявил он.

Вучич отметил, что решение принял лично, чтобы не обвиняли никого другого, а само правительство страны не подвергалось давлению. По его словам, в течение последних 24 часов Вучич разговаривал с рядом лидеров ЕС. Разговор касался возможности членства страны в Евросоюзе, поскольку Сербия уже давно имеет статус кандидата, но прогресс стоит на месте.

"Я искренне благодарен за уважение, которое проявили к Сербии Урсула фон дер Ляйен и Антонио Коста. Я также благодарен президенту Макрону, с которым я разговаривал вчера вечером. Я считаю, что все, что я делаю, я делаю для граждан Сербии. Хотя я знаю, что это решение вызовет критику как со стороны Брюсселя, так и со стороны тех, кто всегда критикует, даже когда они не знают точно, что именно критикуют. Делая это, я считаю, что защищаю Республику Сербия и ее интересы, потому что нам нужно показать, чего мы достигли", - заявил он.

Вучич добавил, что Сербия продолжит свой европейский путь, пока он будет президентом, "а потом - увидим". Сам саммит должен пройти в Брюсселе 18 декабря. Сербия, по данным издания, не сможет открыть третий переговорный кластер с ЕС, и это уже четвертый год, когда страна не достигает во вступлении никакого прогресса.

Вступление Украины в ЕС

Отметим, что Украина может стать членом ЕС значительно быстрее, чем планировалось. Дело в том, что вступление Украины в ЕС обсуждается европейцами, американцами и Киевом в контексте будущих гарантий безопасности. Financial Times писало, что в связи с этим вступление Украины в блок рассматривалось в ускоренном режиме - до 2027 года.

С другой стороны, в ЕС шокированы такими условиями. Например, Украина все еще официально не завершила даже одного из 36 этапов вступления в ЕС. При этом блок принимает новых членов исключительно по итогам прохождения ими этих этапов. Вышеуказанный пункт мирного соглашениязаставит Брюссель пересматривать систему полностью.

В Еврокомиссии в комментарии РБК-Украина отмечали, что прогресс вступления Украины зависит от реализации реформ. В Еврокомиссии презентовали 10-пунктный план, который позволяет обойти вето Венгрии. А украинское правительство заявило о намерении завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года.

Сербия Евросоюз
