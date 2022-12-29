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Сербія скасувала стан підвищеної бойової готовності армії

Фото: президент Сербії Александр Вучич (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 29 грудня, рішенням президента Сербії Александра Вучича було скасовано стан підвищеної бойової готовності армії. Він був введений на тлі загострення ситуації з протестами сербів в Косово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTS.

Президент Сербії заявив, що серби в Косово сьогодні почнуть розбирати барикади.

Наразі барикаду на пункті Мердаре з боку Куршумлії зняли. Надалі очікується зняття барикад на півночі Косово і Метохії.

Нагадаємо, у понеділок, 26 грудня, сербські військовослужбовці були приведені в стан підвищеної бойової готовності.

Раніше ми писали, що на кордоні частково визнаного Косово сталося зіткнення між правоохоронцями та протестувальниками, які влаштували акцію біля КПП "Ярині", де місія НАТО збільшила чисельність своїх патрулів на тлі мітингу.

Що відбувається в Косові та чи розпочнеться нова війна на Балканах, читайте у нашому матеріалі.

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