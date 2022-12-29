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Сербия отменила состояние повышенной боевой готовности армии

Фото: президент Сербии Александр Вучич (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 29 декабря, решением президента Сербии Александра Вучича было отменено состояние повышенной боевой готовности армии. Оно было введено на фоне обострения ситуации с протестами сербов в Косово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTS.

Президент Сербии заявил, что сербы в Косово сегодня начнут разбирать баррикады.

В настоящее время баррикаду на пункте Мердаре со стороны Куршумлии сняли. В дальнейшем ожидается снятие баррикад на севере Косово и Метохии.

Напомним, в понедельник, 26 декабря, сербские военнослужащие были приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Ранее мы писали, что на границе частично признанного Косово произошло столкновение между правоохранителями и протестующими, устроившими акцию возле КПП "Ярини", где миссия НАТО увеличила численность своих патрулей на фоне митинга.

Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах, читайте в нашем материале.

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