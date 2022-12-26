Сербія привела збройні сили у бойову готовність

Фото: Сербія привела свої війська у бойову готовність (Getty Images)

Сербські військовослужбовці у понеділок, 26 грудня, були приведені в стан підвищеної боєвої готовності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Сербії Мілоша Вучевича, оприлюднену місцевими ЗМІ.