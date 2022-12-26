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Сербія привела збройні сили у бойову готовність

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Понеділок 26 грудня 2022 23:32
Сербія привела збройні сили у бойову готовність Фото: Сербія привела свої війська у бойову готовність (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Сербські військовослужбовці у понеділок, 26 грудня, були приведені в стан підвищеної боєвої готовності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Сербії Мілоша Вучевича, оприлюднену місцевими ЗМІ.

"Президент, як головнокомандувач, сьогодні ввечері наказав, щоб збройні сили Сербії були на найвищому рівні бойової готовності, тобто готовності до рівня використання", - вказав посадовець.

Водночас Вучевич зазначив, що "це піднімає країну на найвищий рівень дії сербських військовослужбовців".

Нагадаємо, раніше на кордоні частково визнаного Косова сталося зіткнення між сербськими правоохоронцями та протестувальниками, які влаштували акцію біля КПП "Ярині", де місія НАТО збільшила чисельність своїх патрулів на тлі мітингу.

За інформацією місцевих ЗМІ, участь в акції 18 грудня взяли представники праворадикальних сербських організацій, зокрема, сербського відділення російської ПВК "Вагнер".

Що відбувається в Косові та чи розпочнеться нова війна на Балканах, читайте у нашому матеріалі.

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