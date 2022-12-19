Акцію на кордоні з Косовом влаштували сербські "вагнерівці", - ЗМІ

На кордоні частково визнаного Косова сталося зіткнення між сербськими правоохоронцями та протестувальниками, які влаштували акцію біля КПП "Ярині", де місія НАТО (KFOR) збільшила чисельність своїх патрулів на тлі мітингу. Серед організаторів акції були сербські вагнерівці.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " Балканський оглядач ".

Маніфестація, яку провели 18 грудня кілька десятків активістів біля пункту пропуску "Ярині" з боку центральної Сербії, називалася "Збір на Ярині, ніколи (не бути) кордону".

За повідомленням сербських ЗМІ, серед маніфестантів перебували учасники із центральної Сербії, Чорногорії, Боснії і Герцеговини.

Косовські медіа повідомили, що участь в акції взяли представники праворадикальних сербських організацій, зокрема сербського відділення російської воєнізованої групи Вагнера.

Так, серед організаторів протесту був серб Дам'ян Кнежевич, пов'язаний із "вагнерівцями".

"Мої брати з Чорногорії та Республіки Сербія зустрічаються не вперше. Ми прийшли показати, що ми є, і продовжити барикади. Ми не приймаємо жодної угоди, яка була підписана після Резолюції 1244", - заявив він під час акції.

Маніфестанти закликали сербську поліцію "увійти до Косова" та прорвали поліцейське оточення, встановлене за 300 до КПП "Ярині" на сербській стороні кордону. Мітингувальники вирушили до переходу, проте за 50 метрів від нього їх зупинили сербські правоохоронці. Сталися сутички, серед мітингувальників були затримані.

Мітинг сербів біля КПП "Ярині" (фото: facebook.com/BalkanObserverforUkraine)

Залишившись на сербській стороні кордону, учасники акції спалили плакат із написом "Брюссельська угода" (угода про нормалізацію відносин між Сербією та Косовим, досягнута за посередництва ЄС). Були також погрози на адресу албанців і миротворців НАТО в Косові KFOR.

Представники KFOR напередодні акції заблокували КПП "Ярині" на півночі Косова, встановивши, зокрема, колючий дріт. Миротворці повідомили, що посилення військової присутності здійснюється через можливу присутність серед протестуючих членів злочинних угруповань.

У другій половині дня маніфестанти, які зібралися біля КПП "Ярині", розійшлися.