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Місія НАТО збільшила присутність на півночі Косова через мітинг сербів

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Неділя 18 грудня 2022 20:36
Місія НАТО збільшила присутність на півночі Косова через мітинг сербів Фото: Місія НАТО збільшила присутність у Косові через мітинги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Місія НАТО в Косові (KFOR) збільшила кількість та чисельність своїх патрулів на КПП "Ярині" на тлі мітингу сербів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kosovo-Online.

"Сьогодні вночі на навколишніх путівцях ми помітили понад 15 позашляховиків і кілька вантажівок KFOR, також кажуть, що вони подекуди натягнули колючий дріт", - розповів один з мітингувальників.

Місія НАТО поки не випустила офіційної заяви щодо цього.

Нагадаємо, що уряд Сербії у п'ятницю, 16 грудня, надіслав до НАТО запит про введення сербських військових у Косово.

Також раніше ми писали, що на півночі частково визнаного Косова знову неспокійно – серби блокують дороги, будують барикади, відбулися сутички з поліцією.

Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах, читайте у нашому матеріалі.

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