Місія НАТО збільшила присутність на півночі Косова через мітинг сербів

Фото: Місія НАТО збільшила присутність у Косові через мітинги (Getty Images)

Місія НАТО в Косові (KFOR) збільшила кількість та чисельність своїх патрулів на КПП "Ярині" на тлі мітингу сербів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kosovo-Online.