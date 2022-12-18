Місія НАТО збільшила присутність на півночі Косова через мітинг сербів
Місія НАТО в Косові (KFOR) збільшила кількість та чисельність своїх патрулів на КПП "Ярині" на тлі мітингу сербів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kosovo-Online.
"Сьогодні вночі на навколишніх путівцях ми помітили понад 15 позашляховиків і кілька вантажівок KFOR, також кажуть, що вони подекуди натягнули колючий дріт", - розповів один з мітингувальників.
Місія НАТО поки не випустила офіційної заяви щодо цього.
Нагадаємо, що уряд Сербії у п'ятницю, 16 грудня, надіслав до НАТО запит про введення сербських військових у Косово.
Також раніше ми писали, що на півночі частково визнаного Косова знову неспокійно – серби блокують дороги, будують барикади, відбулися сутички з поліцією.
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