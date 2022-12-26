UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сербія привела збройні сили у бойову готовність

Фото: Сербія привела свої війська у бойову готовність (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Сербські військовослужбовці у понеділок, 26 грудня, були приведені в стан підвищеної боєвої готовності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Сербії Мілоша Вучевича, оприлюднену місцевими ЗМІ.

Нагадаємо, раніше на кордоні частково визнаного Косова сталося зіткнення між сербськими правоохоронцями та протестувальниками, які влаштували акцію біля КПП "Ярині", де місія НАТО збільшила чисельність своїх патрулів на тлі мітингу.

За інформацією місцевих ЗМІ, участь в акції 18 грудня взяли представники праворадикальних сербських організацій, зокрема, сербського відділення російської ПВК "Вагнер".

Що відбувається в Косові та чи розпочнеться нова війна на Балканах, читайте у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сербия