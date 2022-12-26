Сербія привела збройні сили у бойову готовність

Сербські військовослужбовці у понеділок, 26 грудня, були приведені в стан підвищеної боєвої готовності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Сербії Мілоша Вучевича, оприлюднену місцевими ЗМІ.

Нагадаємо, раніше на кордоні частково визнаного Косова сталося зіткнення між сербськими правоохоронцями та протестувальниками, які влаштували акцію біля КПП "Ярині", де місія НАТО збільшила чисельність своїх патрулів на тлі мітингу.

За інформацією місцевих ЗМІ, участь в акції 18 грудня взяли представники праворадикальних сербських організацій, зокрема, сербського відділення російської ПВК "Вагнер".

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