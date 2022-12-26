Сербия привела вооруженные силы в боевую готовность

Сербские военнослужащие в понедельник, 26 декабря, были приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Сербии Милоша Вучевича, обнародованное местными СМИ.

Напомним, ранее на границе частично признанного Косово произошло столкновение между сербскими правоохранителями и протестующими, устроившими акцию возле КПП "Ярини", где миссия НАТО увеличила численность своих патрулей на фоне митинга.

По информации местных СМИ, участие в акции 18 декабря приняли представители праворадикальных сербских организаций, в частности сербского отделения российской ЧВК "Вагнер".

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