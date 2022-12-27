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Сербія під тиском РФ намагається дестабілізувати ситуацію в Косові, - глава МВС

Фото: Сербія під тиском РФ намагається дестабілізувати ситуацію в Косові (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сербія під тиском Росії прагне дестабілізувати Косово, підтримуючи сербську меншість на півночі, яка блокує дороги останні тижні.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Косово Хелал Швечла, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Саме Сербія під впливом Росії підняла стан бойової готовності і віддає наказ про зведення нових барикад, щоб виправдати та захистити злочинні угруповання, які тероризують громадян сербської національності, які проживають у Косові", - заявив глава МВС Косова.

У понеділок, 26 грудня, РБК-Україна повідомляло, що сербські військовослужбовці були приведені у стан підвищеної бойової готовності. Незабаром після цього косовські серби на півночі країни в ніч проти 27 грудня спорудили в центрі міста Митровиця барикади.

Нагадаємо, раніше на кордоні частково визнаного Косово сталося зіткнення між сербськими правоохоронцями та протестувальниками, які влаштували акцію біля КПП "Яріні", де місія НАТО збільшила чисельність своїх патрулів на тлі мітингу. За інформацією місцевих ЗМІ, участь в акції 18 грудня взяли представники праворадикальних сербських організацій, зокрема сербського відділення російського ПВК "Вагнер".

Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах, читайте у нашому матеріалі.

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