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Сербия под давлением РФ пытается дестабилизировать ситуацию в Косово, - глава МВД

Фото: Сербия под давлением РФ пытается дестабилизировать ситуацию в Косово (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сербия под давлением России стремится дестабилизировать Косово, поддерживая сербское меньшинство на севере, которое блокирует дороги последние недели.

Об этом заявил министр внутренних дел Косово Хелал Швечла, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Именно Сербия под влиянием России подняла состояние боевой готовности и отдает приказ о возведении новых баррикад, чтобы оправдать и защитить преступные группировки, терроризирующие граждан сербской национальности, проживающих в Косово", - заявил глава МВД Косово.

В понедельник, 26 декабря, РБК-Украина сообщало, что сербские военнослужащие были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Вскоре после этого косовские сербы на севере страны в ночь на 27 декабря соорудили в центре города Митровица баррикады.

Напомним, ранее на границе частично признанного Косово произошло столкновение между сербскими правоохранителями и протестующими, устроившими акцию возле КПП "Ярини", где миссия НАТО увеличила численность своих патрулей на фоне митинга. По информации местных СМИ, участие в акции 18 декабря приняли представители праворадикальных сербских организаций, в том числе сербского отделения российского ЧВК "Вагнер".

Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах, читайте в нашем материале.

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