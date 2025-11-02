Сербія готова продавати снаряди ЄС, навіть якщо їх отримає Україна, - Вучич

Склади Сербії "переповнені боєприпасами", країна готова постачати їх іншим європейським країнам, навіть якщо ці боєприпаси потім опиняться в Україні.

Вучич заявив, що попри побоювання, що Сербія через зв'язки з Росією може загрожувати комусь у Європі - це не так. Навпаки, Сербія, як великий виробник боєприпасів, готова постачати їх європейським країнам.

"Наші склади повні боєприпасів, і ми виробляємо багато, особливо мінометних снарядів. Ми виробляємо більше боєприпасів, ніж Франція... Боєприпаси потрібні в Європі. Тому я запропонував нашим друзям у ЄС можливість укласти з нами угоду про купівлю-продаж і взяти все, що у нас є. Це був би феноменальний внесок, який ми можемо зробити в європейську безпеку", - сказав він.

Коли Вучича спитали, чи зможуть покупці використати їх в Україні, сербський президент відповів, що вони "можуть робити з ними що завгодно". Сербії потрібні від європейців довгострокові контракти, військова співпраця між країнами є, наприклад, в Африці та Азії.