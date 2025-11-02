ua en ru
Сербія готова продавати снаряди ЄС, навіть якщо їх отримає Україна, - Вучич

Сербія, Неділя 02 листопада 2025 22:58
Сербія готова продавати снаряди ЄС, навіть якщо їх отримає Україна, - Вучич Фото: президент Сербії Александар Вучич (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Склади Сербії "переповнені боєприпасами", країна готова постачати їх іншим європейським країнам, навіть якщо ці боєприпаси потім опиняться в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив в інтерв'ю виданню Cicero президент Сербії Александар Вучич.

Вучич заявив, що попри побоювання, що Сербія через зв'язки з Росією може загрожувати комусь у Європі - це не так. Навпаки, Сербія, як великий виробник боєприпасів, готова постачати їх європейським країнам.

"Наші склади повні боєприпасів, і ми виробляємо багато, особливо мінометних снарядів. Ми виробляємо більше боєприпасів, ніж Франція... Боєприпаси потрібні в Європі. Тому я запропонував нашим друзям у ЄС можливість укласти з нами угоду про купівлю-продаж і взяти все, що у нас є. Це був би феноменальний внесок, який ми можемо зробити в європейську безпеку", - сказав він.

Коли Вучича спитали, чи зможуть покупці використати їх в Україні, сербський президент відповів, що вони "можуть робити з ними що завгодно". Сербії потрібні від європейців довгострокові контракти, військова співпраця між країнами є, наприклад, в Африці та Азії.

"Я завжди казав, що Сербія є військово нейтральною. Але ми абсолютно готові співпрацювати з європейськими арміями", - резюмував він.

РФ звинуватила Сербію у постачанні зброї Україні

Зазначимо, навесні 2025 року російська зовнішня розвідка заявила, що оборонні підприємства Сербії нібито постачають боєприпаси Україні, попри нейтралітет Белграда.

У списку РФ були провідні компанії сербського ВПК, постачання нібито відбувалися через схему фальшивих сертифікатів кінцевого користувача та посередників. На російські звинувачення відразу ж відреагував Вучич, заявивши, що "деякі речі, які були заявлені, не відповідають дійсності".

При цьому тему підіймали ще у 2023 році, коли після витоку секретних документів Пентагону стало відомо, що українська армія могла отримати через посередників сербські боєприпаси на суму близько 800 мільйонів євро.

Але й тоді Вучич заперечував таку інформацію. А тодішній прем'єр країни Мілош Вучевіч захистив право Белграда продавати боєприпаси західним покупцям, які потім передають їх Україні.

