Сербія готова продавати снаряди ЄС, навіть якщо їх отримає Україна, - Вучич
Склади Сербії "переповнені боєприпасами", країна готова постачати їх іншим європейським країнам, навіть якщо ці боєприпаси потім опиняться в Україні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив в інтерв'ю виданню Cicero президент Сербії Александар Вучич.
Вучич заявив, що попри побоювання, що Сербія через зв'язки з Росією може загрожувати комусь у Європі - це не так. Навпаки, Сербія, як великий виробник боєприпасів, готова постачати їх європейським країнам.
"Наші склади повні боєприпасів, і ми виробляємо багато, особливо мінометних снарядів. Ми виробляємо більше боєприпасів, ніж Франція... Боєприпаси потрібні в Європі. Тому я запропонував нашим друзям у ЄС можливість укласти з нами угоду про купівлю-продаж і взяти все, що у нас є. Це був би феноменальний внесок, який ми можемо зробити в європейську безпеку", - сказав він.
Коли Вучича спитали, чи зможуть покупці використати їх в Україні, сербський президент відповів, що вони "можуть робити з ними що завгодно". Сербії потрібні від європейців довгострокові контракти, військова співпраця між країнами є, наприклад, в Африці та Азії.
"Я завжди казав, що Сербія є військово нейтральною. Але ми абсолютно готові співпрацювати з європейськими арміями", - резюмував він.
РФ звинуватила Сербію у постачанні зброї Україні
Зазначимо, навесні 2025 року російська зовнішня розвідка заявила, що оборонні підприємства Сербії нібито постачають боєприпаси Україні, попри нейтралітет Белграда.
У списку РФ були провідні компанії сербського ВПК, постачання нібито відбувалися через схему фальшивих сертифікатів кінцевого користувача та посередників. На російські звинувачення відразу ж відреагував Вучич, заявивши, що "деякі речі, які були заявлені, не відповідають дійсності".
При цьому тему підіймали ще у 2023 році, коли після витоку секретних документів Пентагону стало відомо, що українська армія могла отримати через посередників сербські боєприпаси на суму близько 800 мільйонів євро.
Але й тоді Вучич заперечував таку інформацію. А тодішній прем'єр країни Мілош Вучевіч захистив право Белграда продавати боєприпаси західним покупцям, які потім передають їх Україні.