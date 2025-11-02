Сербия готова продавать снаряды ЕС, даже если их получит Украина, - Вучич

Склады Сербии "переполнены боеприпасами", страна готова поставлять их другим европейским странам, даже если эти боеприпасы потом окажутся в Украине.

Вучич заявил, что несмотря на опасения, что Сербия из-за связей с Россией может угрожать кому-то в Европе - это не так. Наоборот, Сербия, как крупный производитель боеприпасов, готова поставлять их европейским странам.

"Наши склады полны боеприпасов, и мы производим много, особенно минометных снарядов. Мы производим больше боеприпасов, чем Франция... Боеприпасы нужны в Европе. Поэтому я предложил нашим друзьям в ЕС возможность заключить с нами соглашение о купле-продаже и взять все, что у нас есть. Это был бы феноменальный вклад, который мы можем сделать в европейскую безопасность", - сказал он.

Когда Вучича спросили, смогут ли покупатели использовать их в Украине, сербский президент ответил, что они "могут делать с ними что угодно". Сербии нужны от европейцев долгосрочные контракты, военное сотрудничество между странами есть, например, в Африке и Азии.