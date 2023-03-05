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"Відверта брехня". Президент Сербії заперечив постачання боєприпасів в Україну та РФ

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Катар, Неділя 05 березня 2023 15:27
"Відверта брехня". Президент Сербії заперечив постачання боєприпасів в Україну та РФ Фото: президент Сербії Александар Вучич (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сербія не постачає боєприпаси в Україну чи Росію, а також забороняє реекспорт снарядів іншим країнам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Сербії Александара Вучича під час його візиту до Катару.

"Це відверта брехня. Сербія нікому не відправляла зброю. Сербія виробляє і продає боєприпаси. У нас багато заводів оборонної промисловості. Коли ви виробляєте боєприпаси, вони завжди потрапляють десь на поле бою або в зону світової кризи. Але ані Росії, ані Україні ми не продали жодної одиниці зброї чи боєприпасів", - сказав лідер.

Вучич запевняє, що сербські оборонні компанії у контрактах забороняють іншим країнам реекспорт зброї та боєприпасів до України та РФ.

Президент заперечив чутки про нібито постачання снарядів через Туреччину.

"Знаючи, про ймовірність, що частину продукції буде надіслано якійсь зі сторін конфлікту, ми додали, що не можна далі експортувати боєприпаси, які продали Туреччині", - наголосив сербський лідер.

Нагадаємо, нещодавно в мережі з'явилася інформація про те, що один з сербських заводів нібито передав Україні та Росії боєприпаси для систем залпового вогню "Град". Постачання нібито здійснювалися в Україні через Туреччину і Словаччину.

У МЗС Сербії спростували чутки, заявивши, що країна не хоче бути "залученою у конфлікт", тому не постачає зброю.

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