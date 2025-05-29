Вучич дав кмітливу відповідь Москві на скарги про поставки зброї Україні

Про це заявив президент Сербії Александар Вучич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTS .

Говорячи про інформацію про те, що на Заході Сербію відкрито критикують за хороші відносини з РФ, а з Москви лунають заяви про те, що "Белград все ще надсилає Києву боєприпаси через країни-посередники", Вучич зазначив, що окремо обговорював це питання з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Як у присутності кількох людей з обох делегацій, так і приватно. Деякі речі, які були заявлені, не відповідають дійсності. Наприклад, вони точно говорять про те, що є угода з Чеською Республікою. Але дозволу не було надано, і жодна з ракет не була доставлена", - запевняє президент Сербії.

Він наголосив, що, на його думку, напади на Сербію часті, тому що вона автономна і незалежна.

"Але ще одна річ, наші заводи повинні жити та працювати. Близько 24 000 людей працюють безпосередньо в оборонній промисловості, і вони залежать від цієї промисловості. Зараз ми спрямовуємо зброю для забезпечення нашої армії", - говорить президент Сербії.

Він наголосив, що ті, хто нападав на нього за те, що він російський шпигун, тепер говорять про те, як він змінив бік.

"Ні, панове, ми працюємо лише для Сербії", - підсумовує Вучич.