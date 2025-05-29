У Росії поскаржилися, що Україна воює боєприпасами "нейтральної" Сербії
У Службі зовнішньої розвідки Росії незадоволені тим, що сербські оборонні підприємства всупереч нейтралітету, який задекларував Белград, продовжують постачання боєприпасів Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
Служба зовнішньої розвідки Росії стверджує, що сербські компанії продають боєприпаси, використовуючи схему фальшивих сертифікатів кінцевого користувача і країн-посередників.
Серед останніх найчастіше фігурують країни НАТО, насамперед Чехія, Польща, Болгарія, також задіяні країни Африки.
У російській розвідці стверджують, що сербські компанії надали сотні тисяч артилерійських снарядів для реактивних систем залпового вогню та гаубиць, а також близько мільйона патронів до стрілецької зброї.
Там також запевняють, що до схеми залучені найбільші компанії сербського ВПК, включаючи Yugoimport SDPR, Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan та інші.
Сербія постачає Україні боєприпаси
Нагадаємо, у 2023 році після появи витоків секретних документів Пентагону про можливе постачання сербських боєприпасів в Україну президент Сербії Олександр Вучич заперечував таку інформацію. Крім того, він говорив про те, що у сербських експортних контрактах прописано заборону на реекспорт в Україну.
За оцінками Financial Times, українська армія могла отримати через посередників сербські боєприпаси на суму близько 800 мільйонів євро. Відповідно до видання, президент Сербії Александер Вучич погоджується з такою оцінкою, хоча він стверджує, що Сербія не залучена до конфлікту між РФ та Україною.
Пізніше прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевіч захистив право Белграда продавати боєприпаси західним покупцям, які, ймовірно, постачають їх в Україну.
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