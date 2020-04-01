В Сербии член правительства умер от коронавируса

В Сербии от коронавируса умер высокопоставленный правительственный чиновник Бранислав Блажич. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что 63-летний государственный секретарь Министерства охраны окружающей среды умер через несколько дней после госпитализации с симптомами коронавируса.

"К сожалению, это правда, что он (Блажич - ред.) умер", - заявила заместитель директора Института общественного здоровья Дарья Кисич-Тепавчевич.

Отметим, в Сербии подтвердили 1060 случаев заражения коронавирусом и 28 летальных случаев.

Напомним, 20 марта в Сербии подтвердили первую смерть от коронавируса. Так, от вируса скончался 59-летний мужчина из Кикинды. Больной заразился от сына своего друга.

Кроме того, чрезвычайное положение в Сербии ввели 15 марта. Закрыты все учебные заведения, ограничен городской и междугородний транспорт. Позже в стране ввели комендантский час. Так, жителям страны запрещено покидать свои дома с 20:00 до 05:00. В период комендантского часа на улицах могут находиться только полицейские, военнослужащие и работники службы снабжения.