Коронавирус в Украине и мире: что известно на 1 апреля

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине каждый день фиксируют новые случаи заражения коронавирусом

Коронавирус в Украине и мире продолжает распространяться. Число зараженных Covid-19 в мире превысило 800 тыс человек, умерли более 40 тыс. За день в Украине зафиксированы несколько летальных случаев, власти усиливают ответственность за нарушение карантина. Детальнее о пандемии в Украине и мире 1 апреля - в материале РБК-Украина.

Важно:

в мире заражены коронавирусом более 800 тыс людей

количество инфицированных в стране увеличилось до 645

умерли от болезни 17 человек

власти готовятся к десятикратному увеличению количества больных

усиливается ответственность за нарушение карантина, заболевшим позволили выходить только в магазины и аптеки

правительство разрешило работу продовольственных рынков

Новые случаи инфицирования в Украине

По данным Минздрава, за последние сутки заболели коронавирусом в Украине почти 100 человек. Общее количество зараженных выросло до 645, умерли от болезни 17 человек, 10 выздоровели. Новые больные Covid-19 выявлены в Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской, Львовской, Волынской и Сумской областях, заражение также подтвердили в оккупированном Донецке.

В Черновцах днем умерли от коронавируса сразу два человека, еще один больной скончался в Сумской области. В Ивано-Франковске умерла роженица с подозрением на коронавирус. Родившийся от нее младенец находится реанимации. В Тернополе в тяжелом положении находится инфицированный 1,5-летний ребенок.

В Киеве число заболевших увеличилось до 107 человек. Все пациенты с пневмонией проходят обязательное тестирование на коронавирус. Введена дополнительная ответственность за нарушение карантина. "Первое нарушение - штраф 17 тысяч гривен. Второе нарушение 34 тысячи гривен. Те, кто совсем не понимают и нарушают правила третий раз - уголовная ответственность", - заявил мэр столицы Виталий Кличко. При этом, правительство позволило больным коронавирусом в неотложных случаях выходить в аптеки и магазины. Главным условием является использование маски и соблюдение дистанции в 1,5 метра.

Борьба с коронавирусом в Украине

В Тернополе жителям запретили собираться группами более двух человек, в случае похорон до 10 человек. Детям до 14 лет разрешено находиться на улице только вместе с родителями. В Днепре запретили жителям посещать парки, зеленые зоны и пляжи.

В Киеве за пикники мэрия установила штрафы в размере от 1700 до 3400 гривен.

В Ивано-Франковске ставят КПП на въездах в город. Всем проезжающим будут проводить обязательный температурный скрининг.

Минздрав разработал план реагирования на ситуацию с коронавирусом. "Когда мы говорим о первой волне, это 67 тыс коек, но есть вопросы и больниц второй волны, которые будут подключены, когда более 50% коечного фонда будет занят больными с коронавирусной болезнью. Для этого мы разработали план поэтапного реагирования на ситуацию, которая есть в стране. Именно эпидемическую ситуацию", - заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Ведомство уточнило алгоритм медицинской сортировки и госпитализации заболевших украинцев. В настоящее время стационарное лечение применяется к инфицированным в среднем или тяжелом состоянии, с признаками пневмонии, а также к пациентам, которые входят в группу риска. Также появилась информация о разработке протокола захоронения умерших от коронавируса. В ближайшее время этот документ поступит в регионы.

На фоне опасений о дефиците продуктов Минздрав разрешил работу продовольственных рынков.

По данным Госпогранслужбы, за сутки вернулись на родину 5 тысяч украинцев. После закрытия границ 11 тысяч украинцев обратились в дипломатические консульства и воспользовались программой "Защита". 40 наших сограждан проходят лечение за рубежом, четверо умерли.

Во время совещания у президента Владимира Зеленского было решено, что вернувшимся из-за границы украинцам будут проводить ПЦР-тесты на пятый-шестой день после вылета. В Офисе президента также сообщили о прибытии новой партии тестов, защитных очков и оборудования для аппаратов искусственной вентиляции легких из Китая.

Ужесточение карантина в мире

В США продлят карантин до конца апреля. Кроме того, предполагается усиление ограничительных мер. По словам главы Белого дома Дональда Трампа, пик смертности не наступит в течение еще двух недель. "В ближайшие 30 дней наступят непростые времена, и это очень важные 30 дней", - сказал Трамп. На данный момент в стране выявлены 163,8 тыс больных, умерли более 3 тыс человек.

Власти Черногории ввели комендантский час, который действует с 19:00 до 5:00. Покидать дома разрешили только для выгула животных и не более часа. В Израиле ограничили количество работающих людей на предприятиях 15%, запретили собираться в обществе более двух человек. Введены жесткие ограничения по количеству людей во время проведения обрядов бракосочетания, похорон и молитвы. В Москве потребовали для каждого выхода из дома получать на сайте мэрии QR-код. Теперь каждый выход в магазин, выброс мусора, прогулка с собакой или выезд на дачу должен быть одобрен властями. В Грузии помимо комендантского часа ввели запрет на торговлю алкоголем.

В столице Азербайджана закрыли метрополитен до 20 апреля, а в Туркменистане запретили слово "коронавирус" и ношение масок, теперь за это гражданам страны грозит арест.

В Китае 30 марта врачи не зафиксировали ни одного летального случая и ни одного нового заражения. За все время вспышки пандемии в стране заболели 82223 человека, умерли 3308.

Самой молодой жертвой Covid-19 в Европе стала 12-летняя девочка из Бельгии. В стране зафиксировано 705 летальных случаев, 94 за последние сутки. За время пандемии выявлено 12 775 зараженных.

Смертность в Испании второй день подряд достигает пика. За сутки от коронавируса умерли 849 человек, зафиксированы 9222 новых случая заражения. На данный момент болеют коронавирусом 94 417 испанцев. От инфекции в стране умерли 8 189.