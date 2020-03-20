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Первый случай смерти от коронавируса подтвердили в Сербии

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 21:59
Первый случай смерти от коронавируса подтвердили в Сербии
Иллюстративное фото (twitter.com/XHNews)

От вируса умер 59-летний мужчина

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила, что в стране зафиксирован первый летальный исход от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Shekulli.

По ее словам, т вируса скончался 59-летний мужчина из Кикинды.

Больной заразился от сына своего друга. За жизнь молодого человека также идет борьба, он ранее приехал из Италии.

Общее число заразившихся коронавирусом в Сербии достигло 135 человек. Восемь человек находятся в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Напомним, 20 марта первые три случая заражения коронавирусом были подтверждены на Мадагаскаре.

Кроме того, в Италии за сутки от коронавируса умерли 627 человек, что является суточным рекордом. Ранее большее количество смертей за сутки фиксировали только в Китае.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире число зараженных коронавирусом превысило 210 тысяч. При этом более 9 тысяч человек умерли от вируса.

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