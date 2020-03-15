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В Сербии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     15.03.2020 - 22:29
В Сербии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
Фото: Александр Вучич (facebook.com vucicaleksandar)

По состоянию на 15 марта коронавирусом в стране заражены 48 человек

Президент Сербии Александр Вучич объявил чрезвычайное положение по всей территории страны из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vicuc.

По словам сербского президента, решение о введении чрезвычайного положения вступает в силу немедленно.

"На сегодняшний день Сербия ведет войну против невидимого противника, опасного, порочного, которого наша страна должна победить", - заявил Вучич.

Он подчеркнул, что многое уже сделано, и особенно поблагодарил врачей и медсестер, которые сделали все, чтобы помочь государству и народу.

"После опыта, но и всего, что мы пережили вместе, недостаточно дисциплины в понимании заявлений, которые мы сделали. На основании Конституции, спикер Ассамблеи, правительство и я приняли решение объявить чрезвычайное положение. Решение состоит в том, чтобы объявить чрезвычайное положение на территории, и оно вступит в силу в это время", - заявил сербский президент.

Президент уточнил, что с завтрашнего дня не будут работать школы, вузы, детские сады, кафе, рестораны, концертные и спортивные залы.

Отметим, по состоянию на вечер воскресенья, 15 марта, коронавирусом в стране заражены 48 человек.

Напомним, на сегодня чрезвычайное положение из-за коронавируса объявили в Казахстане, Румынии, Франции.

Также правительства Литвы и Латвии объявили сегодня о введении ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Страны запретили въезд иностранцам и полностью закрыли сухопутную и воздушную границы. Также в странах закроют на карантин все учебные заведения.

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