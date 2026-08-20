Sense Bank продадуть, а отримані гроші спрямують на Сили оборони, - Корецький

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Міністерство фінансів України отримало чітке завдання активізувати процес продажу націоналізованого Sense Bank. Усі виручені кошти спрямують на забезпечення потреб Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Сергія Корецького.

Вимоги до приватизації та управління Головною метою оголошено забезпечення максимальної прозорості, конкурентності та ефективності всього процесу продажу фінансової установи. Паралельно з цим Мінфін спільно з Національним банком України мають розв'язати всі накопичені проблеми банку та забезпечити прозоре й якісне корпоративне управління. "Кошти від продажу банку підуть на фінансування потреб Сил оборони", - підкреслив Корецький.