ua en ru
Чт, 20 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Sense Bank продадуть, а отримані гроші спрямують на Сили оборони, - Корецький

21:45 20.08.2026 Чт
1 хв
Велика приватизація заради оборони
aimg Сергій Козачук
Sense Bank продадуть, а отримані гроші спрямують на Сили оборони, - Корецький Фото: прем’єр-міністр України Сергій Корецький (facebook.com/sergii.koretskyi.page)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Міністерство фінансів України отримало чітке завдання активізувати процес продажу націоналізованого Sense Bank. Усі виручені кошти спрямують на забезпечення потреб Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Сергія Корецького.

Вимоги до приватизації та управління

Головною метою оголошено забезпечення максимальної прозорості, конкурентності та ефективності всього процесу продажу фінансової установи.

Паралельно з цим Мінфін спільно з Національним банком України мають розв'язати всі накопичені проблеми банку та забезпечити прозоре й якісне корпоративне управління.

"Кошти від продажу банку підуть на фінансування потреб Сил оборони", - підкреслив Корецький.

Скандал навколо Sense Bank

Нагадаємо, останніми днями ситуація навколо державного Sense Bank зазнала значного загострення.

Зокрема, Верховна Рада викликала голову Нацбанку Андрія Пишного для звіту щодо ситуації навколо банку після оприлюднення деталей антикорупційної операції НАБУ "Форест Гамп".

Пізніше Кабінет Міністрів ухвапив рішення відсторонити голову наглядової ради Sense Bank Миколу Гладишенка, а також ініціював відсторонення голови правління фінустанови.

Остаточним кроком стало рішення Комітету Нацбанку, який припинив повноваження голови наглядової ради через його невідповідність вимогам незалежності та зобов'язав акціонера обрати нового члена ради.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Міністерство фінансів України Національний банк України Сенс Банк Сергій Корецький Банки Приватизація держпідприємств
Новини
"Справедливість для бійців". ДБР проводить масові обшуки і перевіряє виплати військовим
"Справедливість для бійців". ДБР проводить масові обшуки і перевіряє виплати військовим
Аналітика
Чи стане Brave1 українською DARPA та чи буде зброя на фронті: інтервʼю з CEO Ради зброярів
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чи стане Brave1 українською DARPA та чи буде зброя на фронті: інтервʼю з CEO Ради зброярів