НБУ остаточно припиняє повноваження голови наглядової ради "Сенс Банку"

Комітет Нацбанку визнав голову наглядової ради "Сенс Банку" Миколу Гладишенка таким, що не відповідає вимогам незалежності. НБУ вимагає від акціонера невідкладно припинити його повноваження та обрати нового члена наглядової ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Нацбанку Андрія Пишного у Facebook .

Чому виникло питання незалежності Гладишенка

Перевірку розпочали ще у травні 2026 року, після оприлюднення так званих "плівок Міндіча". НБУ двічі звертався до НАБУ та САП з проханням надати матеріали досудового розслідування, які могли б підтвердити чи спростувати сумніви щодо незалежності Гладишенка.

Правоохоронці матеріали не розкрили, посилаючись на обмеження досудового розслідування, тож Нацбанк продовжив власну перевірку. На цей час Гладишенко за власною ініціативою самоусунувся від повноважень.

Що змінилося цього тижня

Ситуація змінилася після того, як НАБУ оприлюднило відеоматеріали щодо операції "Форест Гамп" з важливими фактами про "Сенс Банк" та його посадових осіб.

Комітет НБУ оперативно оцінив нову інформацію в межах уже відкритого провадження й дійшов висновку: достатні підстави для визнання Гладишенка невідповідним вимогам незалежності є.

Що означає це рішення

Гладишенко більше не може бути членом наглядової ради - йдеться саме про припинення повноважень, а не про відсторонення. НБУ вимагає від акціонера банку невідкладно вжити заходів для припинення його повноважень та обрання нового члена наглядової ради.

Що буде з рештою наглядової ради

Окремо Нацбанк відкрив провадження щодо колективної непридатності всієї наглядової ради банку. За оприлюдненими матеріалами, самоусунення Гладишенка мало лише формальний характер - фактично він продовжував впливати на діяльність банку.

НБУ вважає, що нездатність ради вчасно відреагувати на це ставить під сумнів спроможність її членів здійснювати належний контроль. Наслідки для всього складу наглядової ради визначать за результатами цього провадження.

Нацбанк заявив, що продовжить досліджувати нові факти та співпрацювати з правоохоронними органами, а робота над іншими рішеннями щодо ситуації триває.