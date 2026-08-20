ua en ru
Чт, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Sense Bank продадут, а полученные деньги направят на Силы обороны, - Корецкий

21:45 20.08.2026 Чт
1 мин
Большая приватизация ради обороны
aimg Сергей Козачук
Sense Bank продадут, а полученные деньги направят на Силы обороны, - Корецкий Фото: премьер-министр Украины Сергей Корецкий (facebook.com/sergii.koretskyi.page)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Министерство финансов Украины получило четкую задачу активизировать процесс продаж национализированного Sense Bank. Все вырученные средства будут направлены на обеспечение потребностей Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

Требования к приватизации и управлению

Главной целью объявлено обеспечение максимальной прозрачности, конкурентности и эффективности всего процесса продаж финансового учреждения.

Параллельно с этим Минфин совместно с Национальным банком Украины должен решить все накопившиеся проблемы банка и обеспечить прозрачное и качественное корпоративное управление.

"Средства от продажи банка пойдут на финансирование потребностей Сил обороны", - подчеркнул Корецкий.

Скандал вокруг Sense Bank

Напомним, в последние дни ситуация вокруг государственного Sense Bank испытала значительное обострение.

В частности, Верховная Рада вызвала главу Нацбанка Андрея Пышного для отчета по ситуации вокруг банка после обнародования деталей антикоррупционной операции НАБУ "Форест Гамп".

Позже Кабинет Министров принял решение отстранить председателя наблюдательного совета Sense Bank Николая Гладышенко, а также инициировал отстранение председателя правления финучреждения.

Окончательным шагом стало решение Комитета Нацбанка, который прекратил полномочия председателя наблюдательного совета из-за его несоответствия требованиям независимости и обязал акционера избрать нового члена совета.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Министерство финансов Украины Национальный банк Украины Сенс Банк Сергей Корецкий Банки Приватизация госпредприятий
Новости
"Справедливость для бойцов". ГБР проводит массовые обыски и проверяет выплаты военным
"Справедливость для бойцов". ГБР проводит массовые обыски и проверяет выплаты военным
Аналитика
Станет ли Brave1 украинской DARPA и будет ли оружие на фронте: интервью с CEO Совета оружейников
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Станет ли Brave1 украинской DARPA и будет ли оружие на фронте: интервью с CEO Совета оружейников