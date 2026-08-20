Sense Bank продадут, а полученные деньги направят на Силы обороны, - Корецкий

Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Министерство финансов Украины получило четкую задачу активизировать процесс продаж национализированного Sense Bank. Все вырученные средства будут направлены на обеспечение потребностей Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

Требования к приватизации и управлению Главной целью объявлено обеспечение максимальной прозрачности, конкурентности и эффективности всего процесса продаж финансового учреждения. Параллельно с этим Минфин совместно с Национальным банком Украины должен решить все накопившиеся проблемы банка и обеспечить прозрачное и качественное корпоративное управление. "Средства от продажи банка пойдут на финансирование потребностей Сил обороны", - подчеркнул Корецкий.