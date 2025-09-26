UA

Сенсація на ЧС-2025 з волейболу: вперше за 60 років тільки європейські збірні

Чотири європейські збірні у півфіналі ЧС-2025 з волейболу (фото: fivb.com/volleyball)
Автор: Катерина Урсатій

На чемпіонаті світу-2025 з волейболу серед чоловіків визначилися всі півфіналісти - Італія, Польща, Чехія та Болгарія. Це перший випадок за понад 60 років, коли топ-4 світової першості склали виключно європейські збірні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Драматичні чвертьфінали

У четвер, 25 вересня, відбулися два заключні матчі 1/4 фіналу.

Чехія перемогла Іран із рахунком 3:1, поступаючись у першому сеті, а Болгарія створила справжню сенсацію, вибивши США.

Американці вели 2:0 за сетами, однак болгари зрівняли рахунок і вирвали перемогу на тайбрейку - 3:2 (25:21, 25:19, 17:25, 22:25, 13:15).

А Італія взяла реванш у Бельгії та стала першим півфіналістом ЧС-2025. Своєю чергою, Польща також пробилася до півфіналу, обігравши Туреччину.

Унікальне досягнення Європи

Виліт США та Ірану, які входять до топ-16 світового рейтингу, означає, що до півфіналу потрапили лише команди з Європи. Востаннє це траплялося у 1966 році, коли ще діяла групова система фінального раунду.

У новітній історії плейоф завжди була щонайменше одна збірна з інших континентів.

Найчастіше такою командою була Бразилія, яка тричі поспіль вигравала чемпіонати світу у 2004-2010 роках та ще тричі брала медалі у 2014-2022 роках. Цього разу бразильці сенсаційно вилетіли ще у груповому раунді.

Розклад півфіналів ЧС-2025

  • Субота, 27 вересня, 09:30. Чехія - Болгарія
  • Субота, 27 вересня, 13:30. Польща - Італія

Фінал чемпіонату світу відбудеться у неділю, 28 вересня.

Де дивитися ЧС-2025

Прямі трансляції доступні на платформах "Суспільне Спорт", місцевих каналах "Суспільного" та YouTube-каналі "Суспільне Волейбол".

Крім того, поєдинки ЧС-2025 транслюються на "Київстар ТБ".

Раніше ми розповіли, як Італія виграла жіночій чемпіонат світу з волейболу.

Також читайте, як українки вперше в історії здобули "золото" чемпіонату Європи з пляжного волейболу.

