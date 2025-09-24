Італія розгромила Бельгію і стала першим півфіналістом ЧС-2025 з волейболу

Збірна Італії з волейболу у півфіналі ЧС-2025 (фото: facebook.com/FederazioneItalianaPallavolo)

Чинний чемпіон світу збірна Італії стала першим півфіналістом чемпіонату світу-2025 з волейболу, здолавши Бельгію у чвертьфінальному матчі з рахунком 3:0. Команда взяла реванш за поразку на груповому етапі та продовжить боротьбу за медалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.