Італія розгромила Бельгію і стала першим півфіналістом ЧС-2025 з волейболу

Середа 24 вересня 2025 12:35
Італія розгромила Бельгію і стала першим півфіналістом ЧС-2025 з волейболу Збірна Італії з волейболу у півфіналі ЧС-2025 (фото: facebook.com/FederazioneItalianaPallavolo)
Автор: Катерина Урсатій

Чинний чемпіон світу збірна Італії стала першим півфіналістом чемпіонату світу-2025 з волейболу, здолавши Бельгію у чвертьфінальному матчі з рахунком 3:0. Команда взяла реванш за поразку на груповому етапі та продовжить боротьбу за медалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Як пройшов матч Італія - Бельгія

Італія почала матч з впевненим пресингом після того, як бельгійці спочатку вийшли вперед.

У першому сеті "Скуадра Адзурра" домінувала та здобула розгромну перемогу 25:13.

У другому сеті італійці знову взяли ініціативу і завершили партію з рахунком 25:18.

Третя партія пройшла за схожим сценарієм – перехопивши лідерство, Італія довела гру до перемоги у трьох сетах 25:18.

Реванш за груповий етап та шлях до півфіналу

Завдяки перемозі Італія взяла реванш у Бельгії за поразку у групі F, де також виступала збірна України. Обидві команди у групі переграли українців з рахунком 3:0.

Наступний суперник Італії

У півфіналі ЧС-2025 Італія зустрінеться з переможцем пари Польща – Туреччина.

Матч відбудеться сьогодні, 24 вересня, о 15:00 за київським часом.

Де дивитися ЧС-2025

Прямі трансляції доступні на платформах "Суспільне Спорт", місцевих каналах "Суспільного" та YouTube-каналі "Суспільне Волейбол".

Крім того, поєдинки ЧС-2025 транслюються на "Київстар ТБ".

Раніше ми розповіли, як Італія виграла жіночій чемпіонат світу з волейболу.

Також читайте, як українки вперше в історії здобули "золото" чемпіонату Європи з пляжного волейболу.

