Італія розгромила Бельгію і стала першим півфіналістом ЧС-2025 з волейболу
Чинний чемпіон світу збірна Італії стала першим півфіналістом чемпіонату світу-2025 з волейболу, здолавши Бельгію у чвертьфінальному матчі з рахунком 3:0. Команда взяла реванш за поразку на груповому етапі та продовжить боротьбу за медалі.
Як пройшов матч Італія - Бельгія
Італія почала матч з впевненим пресингом після того, як бельгійці спочатку вийшли вперед.
У першому сеті "Скуадра Адзурра" домінувала та здобула розгромну перемогу 25:13.
У другому сеті італійці знову взяли ініціативу і завершили партію з рахунком 25:18.
Третя партія пройшла за схожим сценарієм – перехопивши лідерство, Італія довела гру до перемоги у трьох сетах 25:18.
Реванш за груповий етап та шлях до півфіналу
Завдяки перемозі Італія взяла реванш у Бельгії за поразку у групі F, де також виступала збірна України. Обидві команди у групі переграли українців з рахунком 3:0.
Наступний суперник Італії
У півфіналі ЧС-2025 Італія зустрінеться з переможцем пари Польща – Туреччина.
Матч відбудеться сьогодні, 24 вересня, о 15:00 за київським часом.
Де дивитися ЧС-2025
Прямі трансляції доступні на платформах "Суспільне Спорт", місцевих каналах "Суспільного" та YouTube-каналі "Суспільне Волейбол".
Крім того, поєдинки ЧС-2025 транслюються на "Київстар ТБ".
