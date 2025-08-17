Сенсація чи фіаско? Оцінюємо шанси “Полісся” проти “Фіорентини”

У четвер, 21 серпня, житомирське “Полісся” зіграє з італійською “Фіорентиною” у першому поєдинку раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26.
Деталі щодо прогнозів і трансляції повідляє РБК-Україна.
Аналітики вважають "Фіорентину" беззаперечним фаворитом цієї дуелі. На перемогу флорентійців у першій грі пропонують коефіцієнт 1,40. Варіант із нічиєю оцінений у 4,55, тоді як успіх "Полісся" має показник 7,50.
У двоматчевому протистоянні ситуація ще більш однозначна: шанси італійців на вихід далі дорівнюють 1,10, тоді як тріумф житомирської команди - 6,00.
Таким чином, букмекери фактично не залишають "Поліссю" великих шансів на сенсацію.
Головний тренер житомирян Руслан Ротань підкреслив, що його футболісти виходитимуть на поле без страху.
"На нас чекає "Фіорентина" - дуже сильний суперник, який останніми роками постійно доходить до фіналів у Лізі конференцій. Але ми повинні бути ментально готовими. Це дві гри по 90 хвилин, і важливо грати до кінця. Ми не маємо боятися імен, потрібно показувати свою гру", - заявив Ротань.
"Якщо на папері Фіорентина виглядає явним фаворитом, я думаю, що ми повинні ментально підійти до матчу таким чином, щоб не боятися цього іменитого суперника, а грати у свою гру", - додав головний тренер.
"Ми не збираємось жалітись. Ми тут, і хочемо продовжувати боротьбу. І хочемо в чемпіонаті України працювати. Так, втома - це все розуміємо, але нам потрібно знаходити внутрішні резерви, щоб залишатись якомога більше на Євроарені, щоб ми прагнули в груповий етап. Тому для цього як мінімум потрібно велике бажання, мрії. А мрії іноді збуваються", - наводить слова Ротаня пресслужба Полісся.
Руслан Ротань (фото: facebook.com/fcpolissya)
Форвард житомирського клубу Олександр Філіппов визнає силу суперника, але зберігає бойовий настрій.
"Звичайно, "Фіорентина" - топкоманда, можливо, найсильніша, яку ми могли отримати на цьому етапі. Але ми виходитимемо з думками про перемогу. Спершу у нас важливий матч у чемпіонаті, а далі вже почнемо готуватися до гри в Лізі конференцій", - сказав нападник.
Для "Полісся" цей поєдинок стане історичним, адже команда вперше зіграє у плейоф кваліфікації єврокубків.
Житомиряни вже подолали двох суперників на шляху до цього етапу. Спочатку пройшли "Санта-Колому" з Андорри (1:2, 4:1), а згодом здолали угорський "Пакш" (3:0, 1:2).
"Фіорентина" ж лише розпочинає сезон офіційними матчами. Минулого року "фіалки" фінішували на шостому місці в чемпіонаті Італії, а в єврокубках дісталися фіналу Ліги конференцій. Такі результати та досвід у міжнародних змаганнях робить італійський клуб одним із головних претендентів на перемогу в турнірі.
Матч-відповідь відбудеться 28 серпня в італійському місті Реджо-Емілія. Переможець протистояння вийде до групового етапу Ліги конференцій, а команда, що програє, завершить свій єврокубковий шлях.
Поєдинок плейоф кваліфікації Ліги конференцій між житомирським та італійським клубами можна буде переглянути наживо на платформі онлайн-телебачення "Київстар ТБ".
Сам матч відбудеться на “Татран Арені” в словацькому Пряшеві та розпочнеться о 21:00 за київським часом.
