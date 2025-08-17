Сенсация или фиаско? Оцениваем шансы "Полесья" против "Фиорентины"

В четверг, 21 августа, житомирское "Полесье" сыграет с итальянской "Фиорентиной" в первом поединке раунда плейоф квалификации Лиги конференций сезона-2025/26.
Детали относительно прогнозов и трансляции сообщает РБК-Украина.
Аналитики считают "Фиорентину" безоговорочным фаворитом этой дуэли. На победу флорентийцев в первой игре предлагают коэффициент 1,40. Вариант с ничьей оценен в 4,55, тогда как успех "Полесья" имеет показатель 7,50.
В двухматчевом противостоянии ситуация еще более однозначна: шансы итальянцев на выход дальше равны 1,10, тогда как триумф житомирской команды - 6,00.
Таким образом, букмекеры фактически не оставляют "Полесью" больших шансов на сенсацию.
Главный тренер житомирян Руслан Ротань подчеркнул, что его футболисты будут выходить на поле без страха.
"Нас ждет "Фиорентина" - очень сильный соперник, который в последние годы постоянно доходит до финалов в Лиге конференций. Но мы должны быть ментально готовыми. Это две игры по 90 минут, и важно играть до конца. Мы не должны бояться имен, нужно показывать свою игру", - заявил Ротань.
"Если на бумаге Фиорентина выглядит явным фаворитом, я думаю, что мы должны ментально подойти к матчу таким образом, чтобы не бояться этого именитого соперника, а играть в свою игру", - добавил главный тренер.
"Мы не собираемся жаловаться. Мы здесь, и хотим продолжать борьбу. И хотим в чемпионате Украины работать. Да, усталость - это все понимаем, но нам нужно находить внутренние резервы, чтобы оставаться как можно больше на Евроарене, чтобы мы стремились в групповой этап. Поэтому для этого как минимум нужно большое желание, мечты. А мечты иногда сбываются", - приводит слова Ротаня пресс-служба Полесья.
Руслан Ротань (фото: facebook.com/fcpolissya)
Форвард житомирского клуба Александр Филиппов признает силу соперника, но сохраняет боевой настрой.
"Конечно, "Фиорентина" - топ-команда, возможно, самая сильная, которую мы могли получить на этом этапе. Но мы будем выходить с мыслями о победе. Сначала у нас важный матч в чемпионате, а дальше уже начнем готовиться к игре в Лиге конференций", - сказал нападающий.
Для "Полесья" этот поединок станет историческим, ведь команда впервые сыграет в плейоф квалификации еврокубков.
Житомиряне уже преодолели двух соперников на пути к этому этапу. Сначала прошли "Санта-Колому" из Андорры (1:2, 4:1), а затем одолели венгерский "Пакш" (3:0, 1:2).
"Фиорентина" же только начинает сезон официальными матчами. В прошлом году "фиалки" финишировали на шестом месте в чемпионате Италии, а в еврокубках добрались до финала Лиги конференций. Такие результаты и опыт в международных соревнованиях делает итальянский клуб одним из главных претендентов на победу в турнире.
Ответный матч состоится 28 августа в итальянском городе Реджо-Эмилия. Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги конференций, а проигравшая команда завершит свой еврокубковый путь.
Поединок плейоф квалификации Лиги конференций между житомирским и итальянским клубами можно будет посмотреть вживую на платформе онлайн-телевидения "Киевстар ТВ".
Сам матч состоится на "Татран Арене" в словацком Прешове и начнется в 21:00 по киевскому времени.
