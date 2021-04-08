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Неуступчивая "Славия" и восемь голов на всех: результаты первых матчей 1/4 финала ЛЕ

Новина українською → Четверг 08 апреля 2021 23:53
Неуступчивая "Славия" и восемь голов на всех: результаты первых матчей 1/4 финала ЛЕ Фото: сегодня состоялись первые четвертьфинальные матчи ЛЕ (twitter.com/EuropaLeague)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 8 апреля, состоялись первые матчи четвертьфинала Лиги Европы. "Славия" добыла на последних минутах ничью в матче с "Арсеналом", а в сумме команды забили восемь голов на восьмерых.

Подробнее о результатах матчей - в материале РБК-Украина.

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Вильяреал" (Испания) 0:1

Гол: Морено (44, пенальти)

"Аякс" (Нидерланды) - "Рома" (Италия) 1:2

Гол: Классен (39) - Пеллегрини (57), Ибаньес (87)

"Арсенал" (Англия) - "Славия" (Чехия) 1:1

Гол: Пепе (86) - Голеш (90+4)

"Гранада" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 0:2

Гол: Рэшфорд (31), Фернандеш (90, пенальти)

Ответные матчи состояться через неделю, 15 апреля.

Напомним, на стадии полуфиналов Лиги Европы могут встретиться:

  • "Гранада"/"Манчестер Юнайтед" - "Аякс"/"Рома"
  • "Динамо"/"Вильярреал" - "Арсенал"/"Славия"

Также на этой неделе состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. Так, "Бавария" уступила "ПСЖ", "Челси" оказался сильнее "Порту", "Реал" разбил "Ливерпуль", а "Манчестер Сити" на последних минутах вырвал победу у дортмундской "Боруссии".

Ранее РБК-Украина писало, что УЕФА отменил ограничения по зрителям на матчах под своей эгидой. Теперь на матчах будут действовать исключительно ограничения местных властей.

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