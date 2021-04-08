Неуступчивая "Славия" и восемь голов на всех: результаты первых матчей 1/4 финала ЛЕ

Сегодня, 8 апреля, состоялись первые матчи четвертьфинала Лиги Европы . "Славия" добыла на последних минутах ничью в матче с "Арсеналом", а в сумме команды забили восемь голов на восьмерых.

Также на этой неделе состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. Так, "Бавария" уступила "ПСЖ", "Челси" оказался сильнее "Порту", "Реал" разбил "Ливерпуль", а "Манчестер Сити" на последних минутах вырвал победу у дортмундской "Боруссии".

Ранее РБК-Украина писало, что УЕФА отменил ограничения по зрителям на матчах под своей эгидой. Теперь на матчах будут действовать исключительно ограничения местных властей.