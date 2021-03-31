УЕФА отменил ограничения по зрителям на матчах под своей эгидой
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил карантинные ограничения по зрителям на матчах под своей эгидой. Теперь на матчах будут действовать ограничения исключительно властей каждой конкретной страны.
Об этом говорится в сообщении на сайте организации.
Сообщается, что сегодня исполком УЕФА пересмотрел решение от 1 октября 2020 года, которым допускали на стадион не более 30% от вместимости.
"Поскольку эпидемиологическая ситуация в 55 национальных ассоциациях УЕФА значительно разнится, решение о допустимом количестве зрителей должны принимать исключительно надлежащие органы местной и/или государственной власти", - говорится в сообщении.
При этом с учетом действующих ограничений на путешествия в силе остается запрет на выезд болельщиков на гостевые матчи в турнирах УЕФА, вплоть до финалов клубных соревнований в мае 2021 года, но не включая их.
Отметим, под эгидой УЕФА проходят Евро-2020, Лига наций, Лига чемпионов, Лига Европы и другие турниры.
Напомним, ранее сообщалось, что решающие матчи Евро-2020 могут пройти с 50% заполняемостью стадиона "Уэмбли", а это 45 тысяч человек.
Также стало известно, что матчи Евро-2020 в Дании пройдут с фанатами, будут пускать около 12 тысяч человек на матч.