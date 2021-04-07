"Челси" уверенно обыграл "Порту" в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Номинальные хозяева "Порту" принимали "Челси" на нейтральном поле в испанской Севилье. Хотя "Челси" со старта больше контролировал мяч, но "Порту" был немного острее. К середине тайма португальцы даже имели два момента для гола. Сперва Урибе опасно пробивал с линии штрафной, но мяч прошел чуть выше перекладины. А затем также чуть выше запустил мяч с хорошей позиции Сануси. Но до гола дело дошло лишь на 31-й минуте. Игрок "Челси" Маунт получил мяч вблизи штрафной португальцев, в касание развернулся и пробил в дальний угол ворот "Порту" - 1:0.

До конца первой половины счет в матче больше не менялся. А вот во второй половине Маунт упустил шанс оформить дубль, не попав уже в пустые ворота. Правда, после судья зафиксировал офсайд у Вернера, который пасовал на Маунта.

Но все же второй гол англичане таки забили. За пять минут до конца основного время Корона неудачно принял мяч на своей половине поля, который подхватил Чилуэлл, вошел в штрафную, обыграл Марчесини и отправил круглый уже в пустые ворота - 2:0.

До конца встречи счет остался неизменным. Ответный матч состоится через неделю, 14 апреля.

Отметим, в параллельном матче сегодняшнего дня "Бавария" дома уступила "ПСЖ" - 2:3.