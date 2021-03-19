Определились все пары четвертьфинала Лиги Европы

Сегодня, 19 марта, состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы . На этой стадии участвуют "Гранада", "Арсенал", "Динамо" (Загреб), "Рома", "Славия", "Манчестер Юнайтед", "Вильярреал" и "Аякс".

Подробнее о том, кто с кем сыграет в четвертьфинале - в материале РБК-Украина.

Так, на стадии четвертьфинала между собой встретятся:

Напомним, на стадии 1/8 финала Лиги Европы Украину представляли два клуба - "Динамо" и "Шахтер". "Горняки" уступили по сумме двух матчей 1:5 римской "Роме", а "Динамо" в двух матчах не смогло забить ни одного гола "Вильярреала", уступив испанцам с общим счетом 0:4.

Также РБК-Украина писало, что ранее состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов. В частности, на этой стадии между собой сыграют "Реал" и "Ливерпуль".