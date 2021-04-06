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"Ман Сити" на последних минутах вырвал победу у "Боруссии". Зинченко в матче не играл

Новина українською → Манчестер, Вторник 06 апреля 2021 23:53
"Ман Сити" на последних минутах вырвал победу у "Боруссии". Зинченко в матче не играл Фото: Де Брюйне отметился первым голом в матче (uefa.com)
Автор: Игорь Литвиненко

"Манчестер Сити" в домашних стенах вырвал победу у дортмундской "Боруссии" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Победный гол на 90-й минуте забил Фоден - 2:1.

Подробнее в материале РБК-Украина.

На старте матча игроки "Боруссии" были чуть более активными. Но далее англичане вернули себе инициативу и сумели забить достаточно быстрый гол. Правда, помог хозяевам в этом хавбэк "Боруссии" Джан, который при выходе из обороны обрезался в центре поля. "Ман Сити" организовал быструю контратаку, которую результативно завершил Де Брюйне - 1:0.

А ближе к концу матча Джан чуть не привез еще и пенальти в ворота своей команды. После подачи со штрафного он пытался сыграть в мяч, на который головой шел игрок "Ман Сити" Родри. Последний упал на газон, схватившись за лицо, а рефери указал на "точку". Правда, после просмотра VAR пенальти был отменен.

Игроки "Боруссии" под конец встречи смогли забить, хотя и сделали это уже после свистка - опасно против голкипера хозяев Эдерсона сыграл Беллингем.

А вот уже на старте второй 45-минутки "Боруссия" имела более реальный шанс на гол. Взорвался Холланд, который корпусом оттеснил Ляпорта, но переиграть уже в штрафной Эдерсона не смог.

Под конец матча игроки "Ман Сити" могли увеличивать свое преимущество, но ни удар Де Брюйне, ни Фоден отличиться не смогли. Зато забили "шмели". Холланд вывел Ройса на "свидание" с Эдерсоном, который шанс не упустил - 1:1

Спас манчестерский клуб Фоден, который на 90-й минуте таки смог отметиться голом - 2:1.

В итоге минимальная победа "Ман Сити", которая оставляет шансы "Боруссии" в ответном матче. Повторно команды встретятся через неделю, 13 апреля.

Также сегодня свой матч в ЛЧ провели "Реал" и "Ливерпуль". Мадридцы уверенно победили 3:1.

Напомним, завтра свои четвертьфинальные матчи сыграют еще две пары: "Порту" сыграет с "Челси", а "Бавария" примет "ПСЖ".

Ранее РБК-Украина писало, что УЕФА рассчитывает на проведение финала Лиги чемпионов в Стамбуле со зрителями.

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