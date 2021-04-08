Непоступлива "Славія" і вісім голів на всіх: результати перших матчів 1/4 фіналу ЛЄ
Сьогодні, 8 квітня, відбулися перші матчі чвертьфіналу Ліги Європи. "Славія" здобула нічию на останніх хвилинах у матчі з "Арсеналом", а в сумі команди забили вісім голів на вісьмох.
Детальніше про результати матчів - у матеріалі РБК-Україна.
"Динамо" (Загреб, Хорватія) - "Вільяреал" (Іспанія) 0:1
Гол: Морено (44, пенальті)
"Аякс" (Нідерланди) - "Рома" (Італія) 1:2
Гол: Классен (39) - Пеллегріні (57), Ібаньєс (87)
"Арсенал" (Англія) - "Славія" (Чехія) 1:1
Гол: Пепе (86) - Голеш (90+4)
"Гранада" (Іспанія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія) 0:2
Гол: Рэшфорд (31), Фернандеш (90, пенальті)
Матчі-відповіді відбудуться через тиждень, 15 квітня
Нагадаємо, на стадії півфіналів Ліги Європи не можуть зустрітися:
- "Гранада"/"Манчестер Юнайтед" - "Аякс"/"Рома"
- "Динамо"/"Вільярреал" - "Арсенал"/"Славія"
Також на цьому тижні відбулися перші чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів. Так, "Бавария" поступилася "ПСЖ", "Челсі" виявився сильнішим за "Порту", "Реал" розбив "Ліверпуль", а "Манчестер Сіті" на останніх хвилинах вирвав перемогу у дортмундської "Боруссії".
Раніше РБК-Україна писало, що УЄФА скасував обмеження по глядачам на матчах під своєю егідою. Тепер на матчах будуть діяти виключно обмеження місцевої влади.