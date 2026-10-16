Сенатори США запропонували Зеленському угоду щодо Starlink, - WSJ

Як повідомляє видання, з такою пропозицією до президента України Володимира Зеленського звернулися сенатори Роджер Вікер і Кевін Крамер, які минулого тижня відвідали Київ разом із двома членами Палати представників.

Згідно з пропозицією американських законодавців, розширення роботи Starlink приблизно на 300 км углиб Росії дозволило б Україні ефективніше бити по російських пускових установках ракет і дронів, з яких РФ регулярно атакує українські міста.

Джерела WSJ повідомили, що Зеленський нібито погодився на таку пропозицію і був готовий припинити удари по енергетичних об’єктах РФ на 100 днів.