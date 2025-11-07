Сенатори в США вимагають від Будапешту припинити імпорт російських енергоносіїв

У резолюції, копію якої отримало видання, законодавці висловили стурбованість тим, що Угорщина не демонструє намірів скорочувати залежність від російських викопних ресурсів. Сенатори закликали Орбана та інших споживачів російської енергії виконати ініціативу ЄС, яка передбачає повне припинення імпорту до 2027 року.

Документ підписали 10 сенаторів від обох партій, серед яких республіканці Роджер Вікер, Том Тілліс, Мітч МакКоннелл, а також демократи Джин Шахін, Кріс Ван Голлен і Кріс Кунс.

Орбан розраховує на продовження імпорту енергоносіїв РФ

Bloomberg наголошує, що Орбан, який має давні та тісні контакти з американськими консерваторами, розраховує на зустрічі з Трампом отримати схвалення на подальші закупівлі російської нафти, хоча більшість країн ЄС скоротили імпорт після 2022 року.

"Володимир Путін - воєнний злочинець, який використовує енергетичний експорт для фінансування своєї кампанії вбивств та агресії", - заявив сенатор-республіканець Том Тілліс.

Він наголосив, що резолюція має на меті не допустити перетворення енергетичної залежності на "зброю у руках диктатора". Сенаторка-демократка Джин Шахін додала, що Європа досягла "значного прогресу" у зменшенні енергетичних зв’язків із Москвою, але позиція Угорщини "підриває колективну безпеку та грає на руку Кремлю".