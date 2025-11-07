Сенаторы в США требуют от Будапешта прекратить импорт российских энергоносителей

В резолюции, копию которой получило издание, законодатели выразили обеспокоенность тем, что Венгрия не демонстрирует намерений сокращать зависимость от российских ископаемых ресурсов. Сенаторы призвали Орбана и других потребителей российской энергии выполнить инициативу ЕС, которая предусматривает полное прекращение импорта к 2027 году.

Документ подписали 10 сенаторов от обеих партий, среди которых республиканцы Роджер Уикер, Том Тиллис, Митч МакКоннелл, а также демократы Джин Шахин, Крис Ван Голлен и Крис Кунс.

Орбан рассчитывает на продолжение импорта энергоносителей РФ

Bloomberg отмечает, что Орбан, который имеет давние и тесные контакты с американскими консерваторами, рассчитывает на встрече с Трампом получить одобрение на дальнейшие закупки российской нефти, хотя большинство стран ЕС сократили импорт после 2022 года.

"Владимир Путин - военный преступник, который использует энергетический экспорт для финансирования своей кампании убийств и агрессии", - заявил сенатор-республиканец Том Тиллис.

Он подчеркнул, что резолюция имеет целью не допустить превращения энергетической зависимости в "оружие в руках диктатора". Сенатор-демократка Джин Шахин добавила, что Европа достигла "значительного прогресса" в уменьшении энергетических связей с Москвой, но позиция Венгрии "подрывает коллективную безопасность и играет на руку Кремлю".