Зарубіжні компанії "Лукойлу" паралізовані через санкції Заходу, - Reuters

Росія, Середа 05 листопада 2025 18:54
UA EN RU
Зарубіжні компанії "Лукойлу" паралізовані через санкції Заходу, - Reuters Ілюстративне фото: санкції США та Британії вдарили по "Лукойлу" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський гігант "Лукойл" зіткнувся з проблемами в роботі своїх зарубіжних підрозділів. Причиною стали санкції США і Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією джерел видання, іракська державна компанія SOMO скасувала відвантаження трьох партій нафти, видобутої "Лукойлом" на родовищі West Qurna-2.

Російська компанія володіє 75 % у цьому проєкті з виробничою потужністю близько 480 тисяч барелів на добу, а частка, що залишилася, належить North Oil Company з Іраку.

Співрозмовники Reuters уточнили, що відвантаження нафти було заплановано на 11, 18 і 26 листопада.

Також трейдери розповіли журналістам, що Litasco - торговельний підрозділ "Лукойла" в Женеві - зіткнулася з труднощами при фрахтуванні суден після введення санкцій Великою Британією. Тепер британські брокери відмовляються співпрацювати з компанією.

Також санкції змусили Litasco звільнити частину співробітників.

Водночас близько тисячі співробітників і операторів АЗС Teboil у Фінляндії побоюються звільнень найближчим часом, оскільки місцеві банки почали застосовувати санкції щодо російської нафти і власника мережі - компанії "Лукойл".

Як повідомила організація Finance Finland, що представляє інтереси фінських банків, вони вже почали блокувати платежі Teboil напередодні крайнього терміну - 21 листопада.

Санкції США

Нагадаємо, раніше американська влада вирішила посилити санкції проти Росії через війну в Україні. Вона запровадила обмеження проти двох російських нафтових гігантів - "Роснефти" і "Лукойла".

Очікується, що санкції набудуть чинності 20 листопада, але вони вже фактично завдають шкоди російській економіці.

Зокрема, нафтопереробні заводи Індії заявили про намір скоротити купівлю російської нафти.

При цьому нещодавно з'явилася інформація про те, що "Лукойл" може продати свої закордонні активи швейцарській компанії Gunvor.

Детальніше про вплив нових санкцій США на Росію - в матеріалі РБК-Україна.

Російська Федерація Сполучені Штати Америки ЛУКОЙЛ-Украина Війна в Україні
