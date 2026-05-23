Сенаторы США из обеих партий требуют разблокировать помощь Украине

Двухпартийная группа сенаторов США направила письмо министру обороны Питу Гегсету с требованием наконец разблокировать 600 млн долларов помощи Украине и союзникам в Восточной Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Что происходит

400 млн долларов предназначены для Украины, еще 200 млн - для оборонных программ Эстонии, Латвии и Литвы. Три недели назад Гегсет уверял Конгресс, что средства "разблокированы" и план расходов будет отправлен до 15 мая. Дедлайн истек - плана нет.

"Любые дальнейшие задержки, особенно на фоне сообщений о выводе американских войск из региона рискуют подорвать нашу способность сдерживать Россию", - говорится в письме сенаторов.

Кто подписал

Письмо подписали демократ Дик Дербин и республиканец Чак Грассли, а также республиканцы Кевин Крамер и Том Тиллис и демократы Майкл Беннет и Кэтрин Кортес Масто. Тиллис в соцсетях прямо обвинил советников Трампа в том, что они "не привлекают Путина к ответственности за систематическое похищение, изнасилование, пытки и убийство украинских гражданских".

Более широкий контекст

В Палате представителей набирает обороты демократическая инициатива о введении масштабных санкций против России и предоставлении Украине 1 млрд долларов военной помощи. Стать законом она вряд ли сможет, но усиливает давление на администрацию.