Сенаторы США из обеих партий требуют разблокировать помощь Украине
Двухпартийная группа сенаторов США направила письмо министру обороны Питу Гегсету с требованием наконец разблокировать 600 млн долларов помощи Украине и союзникам в Восточной Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Что происходит
400 млн долларов предназначены для Украины, еще 200 млн - для оборонных программ Эстонии, Латвии и Литвы. Три недели назад Гегсет уверял Конгресс, что средства "разблокированы" и план расходов будет отправлен до 15 мая. Дедлайн истек - плана нет.
"Любые дальнейшие задержки, особенно на фоне сообщений о выводе американских войск из региона рискуют подорвать нашу способность сдерживать Россию", - говорится в письме сенаторов.
Кто подписал
Письмо подписали демократ Дик Дербин и республиканец Чак Грассли, а также республиканцы Кевин Крамер и Том Тиллис и демократы Майкл Беннет и Кэтрин Кортес Масто. Тиллис в соцсетях прямо обвинил советников Трампа в том, что они "не привлекают Путина к ответственности за систематическое похищение, изнасилование, пытки и убийство украинских гражданских".
Более широкий контекст
В Палате представителей набирает обороты демократическая инициатива о введении масштабных санкций против России и предоставлении Украине 1 млрд долларов военной помощи. Стать законом она вряд ли сможет, но усиливает давление на администрацию.
Вопрос американской помощи Украине остается напряженным. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Брайан Маст недавно заявил, что Конгресс вряд ли одобрит новый большой пакет финансовой помощи Украине - вместо этого основное бремя предлагается переложить на Европу.