Сенатор США про Україну: ви отримаєте ATACMS і перевернете міст, який з'єднує Крим із РФ

Україна отримає необхідну зброю від Сполучених Штатів Америки та зможе не тільки утримати територію, а й чинити подальший тиск на росіян.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, про це на брифінгу в Києві заявив сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем.

"Ось що, я сподіваюся, станеться у 2024 році. Америка відправить в Україну зброю, яка вам вкрай необхідна, і в майбутньому ви почнете не тільки утримати територію, а й чинити подальший тиск на росіян у 2024-му, що ви отримаєте ATACMS і перевернете міст, який з'єднує Крим із Росією. Я хочу, щоб 2024 рік став роком якісної переваги для українських військових", - сказав Грем.

Також сенатор пообіцяв, що Україна отримає більше снарядів 155-го калібру до поточного року і висловив сподівання, що літаки F-16 будуть задіяні у війні вже цього року.

Крім того, Грем наголосив на важливості ухвалення законопроекту про мобілізацію.

"Потрібно ввести в справу нових людей. Тож я сподіваюся, що скоро буде рух щодо закону про мобілізацію, так щоб восени у вас було більше військ, які можна буде кинути в бій", - сказав сенатор.

Візит Грема

Нагадаємо, сьогодні, 18 березня, стало відомо, що до Києва з візитом прибув сенатор-республіканець Сполучених Штатів Америки (США) від Південної Кароліни Ліндсі Грем.

Зазначимо, Грем відомий своєю активною підтримкою нашої країни, який також неодноразово відзначався закликом визнати Росію країною спонсором тероризму, або ж пропозицією російським військовим ліквідувати диктатора Володимира Путіна.

Тим часом Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні для продовження постачання зброї і не тільки. Така ситуація пов'язана з розбіжностями між республіканцями та демократами з питань захисту кордону, фінансування якого увійшло до пакета за допомогою України, Ізраїлю та Тайваню.

13 лютого Сенат затвердив цей документ. Однак спікер Палати представників Майк Джонсон відмовляється виносити законопроект на голосування. Для того, щоб він набув чинності, документ має схвалити Палата представників та підписати президент.

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