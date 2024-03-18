Сенатор США об Украине: вы получите ATACMS и перевернете мост, который соединяет Крым с РФ

Украина получит необходимое оружие от Соединенных Штатов Америки и сможет не только удержать территорию, но и оказывать дальнейшее давление на россиян.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, об этом на брифинге в Киеве заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.

"Вот что, я надеюсь, произойдет в 2024 году. Америка отправит в Украину крайне необходимое оружие, и в будущем вы начнете не только удержать территорию, но и оказывать дальнейшее давление на россиян в 2024-м, что вы получите ATACMS и перевернете мост, который соединяет Крым с Россией. Я хочу, чтобы 2024 стал годом качественного преимущества для украинских военных", - сказал Грэм.

Также сенатор пообещал, что Украина получит больше снарядов 155 калибра до текущего года и выразил надежду, что самолеты F-16 будут задействованы в войне уже в этом году.

Кроме того, Грэм отметил важность принятия законопроекта о мобилизации.

"Нужно ввести в дело новых людей. Так что я надеюсь, что скоро будет движение по закону о мобилизации, так чтобы осенью у вас было больше войск, которые можно будет бросить в бой", - сказал сенатор.

Визит Грэма

Напомним, сегодня, 18 марта, стало известно, что в Киев с визитом прибыл сенатор-республиканец Соединенных Штатов Америки (США) от Южной Каролины Линдси Грэм.

Отметим, Грэм известен своей активной поддержкой нашей страны, который также неоднократно отличался призывом признать Россию страной спонсором терроризма, или же предложением российским военным ликвидировать диктатора Владимира Путина.

Между тем, Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине для продолжения поставок оружия и не только. Такая ситуация связана с разногласиями между республиканцами и демократами по защите границы, финансирование которого вошло в пакет с помощью Украины, Израиля и Тайваня.

13 февраля Сенат утвердил этот документ. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается выносить законопроект на голосование. Для того чтобы он вступил в силу, документ должен одобрить Палата представителей и подписать президент.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.