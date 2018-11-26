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Сенатор США призвал Трампа увеличить военную помощь Украине

Новости » Политика    26.11.2018 - 19:59
Сенатор США призвал Трампа увеличить военную помощь Украине
Фото: Боб Менендес (flickr.com studio08denver)

Менендес внес предложение о том, чтобы НАТО нарастило свое присутствие и увеличило количество учений в Черном море

Сенатор США от штата Нью-Джерси Боб Менендес призвал президента США Дональда Трампа увеличить военную поддержку Украине в связи с агрессией России возле Керченского пролива. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание The Hill.

Как сообщается, это заявление сенатор сделал во время заседания комитета Сената США по международным отношениям. Менендес внес предложение о том, чтобы НАТО нарастило свое присутствие и увеличило количество учений в Черном море.

"Кремль уважает только сильного противника, который готов противостоять хулиганам. В это опасное время США не могут позволить себе слабое выступление президента Трампа на G20. Он должен продемонстрировать лидерство США в защиту наших принципов и наших близких союзников по всей Европе", - написал сенатор в своем Twitter.

Отметим, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию освободить корабли и моряков украинских военно-морских сил, заявив, что никаких оправданий действиям Москвы нет.

Также постоянные представители Франции, Нидерландов, Польши, Швеции и Великобритании в Совете Безопасности ООН выразили беспокойство в связи с атакой РФ на украинские корабли и призвали освободить задержанных моряков.

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