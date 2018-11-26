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Представители стран ЕС в Совбезе ООН призвали Россию освободить задержанных моряков

Новости » Политика    26.11.2018 - 18:54
Представители стран ЕС в Совбезе ООН призвали Россию освободить задержанных моряков
Фото: заседание Совбез ООН (cfr.org)

Франция, Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания признают территориальную целостность и суверенитет Украины

Постоянные представители Франции, Нидерландов, Польши, Швеции и Великобритании в Совете Безопасности ООН выразили беспокойство в связи с атакой РФ на украинские корабли и призвали освободить задержанных моряков. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление постпредов стран.

В заявлении говорится, что Франция, Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания признают территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Постоянные представители стран-членов Европейского Союза в Совете Безопасности во время неформального обмена мнениями во время визита в Пекин выразили глубокую обеспокоенность в связи с недавней эскалацией напряжения в Азовском море и в Керченском проливе", - говорится в сообщении.

Страны призывают РФ обеспечить доступ в украинские порты в Азовском море. Также представители стран призвали всех действовать с предельной сдержанностью для деэскалации ситуации.

"Задержанные украинские моряки должны быть освобождены, а корабли переданы обратно", - говорится в сообщении постоянных представителей.

Отметим, генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал радиоперехват переговоров российского командования с экипажами пограничных кораблей Российской Федерации непосредственно перед нападением на украинских военных моряков.

Также Министерство иностранных дел Украины предоставило иностранным послам доказательства прямой агрессии России против Украины.

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Новости Украины ООНКерченский мостагрессия РФ
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