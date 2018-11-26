Сенатор США закликав Трампа збільшити військову допомогу Україні

Фото: Боб Менендес (flickr.com studio08denver)

Менендес вніс пропозицію про те, щоб НАТО наростило свою присутність і збільшило кількість навчань у Чорному морі

Сенатор США від штату Нью-Джерсі Боб Менендес закликав президента США Дональда Трампа збільшити військову підтримку Україні у зв'язку з агресією Росії біля Керченської протоки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання The Hill.

Як повідомляється, цю заяву зробив сенатор під час засідання комітету Сенату США з міжнародних відносин. Менендес вніс пропозицію про те, щоб НАТО наростило свою присутність і збільшило кількість навчань у Чорному морі.

"Кремль поважає тільки сильного противника, який готовий протистояти хуліганам. В цей небезпечний час США не можуть дозволити собі слабкий виступ президента Трампа на G20. Він повинен продемонструвати лідерство США в захист наших принципів і наших близьких союзників по всій Європі", - написав сенатор у своєму Twitter.

Зазначимо, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав Росію звільнити кораблі і моряків українських військово-морських сил, заявивши, що ніяких виправдань діям Москви немає.