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Сенатор США закликав Трампа збільшити військову допомогу Україні

Новини » Політика    26.11.2018 - 19:59
Сенатор США закликав Трампа збільшити військову допомогу Україні
Фото: Боб Менендес (flickr.com studio08denver)

Менендес вніс пропозицію про те, щоб НАТО наростило свою присутність і збільшило кількість навчань у Чорному морі

Сенатор США від штату Нью-Джерсі Боб Менендес закликав президента США Дональда Трампа збільшити військову підтримку Україні у зв'язку з агресією Росії біля Керченської протоки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання The Hill.

Як повідомляється, цю заяву зробив сенатор під час засідання комітету Сенату США з міжнародних відносин. Менендес вніс пропозицію про те, щоб НАТО наростило свою присутність і збільшило кількість навчань у Чорному морі.

"Кремль поважає тільки сильного противника, який готовий протистояти хуліганам. В цей небезпечний час США не можуть дозволити собі слабкий виступ президента Трампа на G20. Він повинен продемонструвати лідерство США в захист наших принципів і наших близьких союзників по всій Європі", - написав сенатор у своєму Twitter.

Зазначимо, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав Росію звільнити кораблі і моряків українських військово-морських сил, заявивши, що ніяких виправдань діям Москви немає.

Також постійні представники Франції, Нідерландів, Польщі, Швеції та Великобританії в Раді Безпеки ООН висловили занепокоєння у зв'язку з атакою РФ на українські кораблі і закликали звільнити затриманих моряків.

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