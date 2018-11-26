Столтенберг призывает Россию освободить задержанных моряков

Союзники НАТО признают территориальную целостность и суверенитет Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию освободить корабли и моряков украинских военно-морских сил, заявив, что никаких оправданий действиям Москвы нет. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.
Генсек отметил, что союзники НАТО признают территориальную целостность и суверенитет Украины.
"Нет никаких оснований для применения военной силы против украинских кораблей и военно-морского персонала, поэтому мы призываем Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, которые она захватила", - говорится в сообщении.
Отметим, постоянные представители Франции, Нидерландов, Польши, Швеции и Великобритании в Совете Безопасности ООН выразили беспокойство в связи с атакой РФ на украинские корабли и призвали освободить задержанных моряков.
Ранее сообщалось, что Порошенко и Столтенберг сегодня, 26 ноября, провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились о проведении указанного заседания.
Отметим, РФ атаковала украинские корабли вчера, 25 ноября. Вследствие агрессии РФ захвачены три украинские корабли.