Столтенберг призывает Россию освободить задержанных моряков

Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

Союзники НАТО признают территориальную целостность и суверенитет Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию освободить корабли и моряков украинских военно-морских сил, заявив, что никаких оправданий действиям Москвы нет. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Генсек отметил, что союзники НАТО признают территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Нет никаких оснований для применения военной силы против украинских кораблей и военно-морского персонала, поэтому мы призываем Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, которые она захватила", - говорится в сообщении.

Отметим, п остоянные представители Франции, Нидерландов, Польши, Швеции и Великобритании в Совете Безопасности ООН выразили беспокойство в связи с атакой РФ на украинские корабли и призвали освободить задержанных моряков.

Ранее сообщалось, что Порошенко и Столтенберг сегодня, 26 ноября, провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились о проведении указанного заседания.

Отметим, РФ атаковала украинские корабли вчера, 25 ноября. Вследствие агрессии РФ захвачены три украинские корабли.