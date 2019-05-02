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Сенатор объявил о намерении баллотироваться в президенты США

Новости » Политика    02.05.2019 - 22:29
Сенатор объявил о намерении баллотироваться в президенты США
Фото: Майкл Беннет (twitter.com/arlenparsa)

Сенатор от штата Колорадо, демократ Майкл Беннет вступает в борьбу за пост президента

Сенатор от штата Колорадо, демократ Майкл Беннет вступает в борьбу за пост президента США на выборах 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Buzz Feed.

"Я планирую баллотироваться в президенты", - сказал он, добавив, что считает своими основными задачами улучшение экономической ситуации в стране и "возвращение доверия" правительству.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Напомним, Джо Байден объявил о намерении участвовать в выборах президента США. Экс-вице-президент США заявил, что основные ценности нации - положение в мире, демократия, все, что сделало Америку Америкой поставлено на карту, поэтому он решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов

В то же время действующий президент США Дональд Трамп приветствовал заявление бывшего вице-президента Джо Байдена вступить в борьбу за пост президента накануне выборов 2020 года.

По данным опроса, Байден опережает нынешнего президента США Дональда Трампа на 6%. Среди опрошенных 43% респондентов заявили, что выберут президентом Байдена, в то время как свою поддержку Трампа обнаружили 37% опрашиваемых.

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