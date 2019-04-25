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Байден объявил о намерении участвовать в выборах президента США

Новости » Политика    25.04.2019 - 13:37
Байден объявил о намерении участвовать в выборах президента США
Фото: Джо Байден (facebook.com)

Выборы президента США состоятся в 2020 году

Экс-вице-президент США Джо Байден объявил о намерении участвовать в выборах президента Соединенных Штатов Америки в 2020 году. Об этом он написал в своем Twitter.

Опрос Монмутского университета, показал, что Байден лидирует в списке кандидатов-демократов. Его готовы поддержать 27 процентов избирателей-демократов по всей стране, что на 7 процентных пунктов больше, чем у сенатора от Вермонта Берни Сандерса.

"Основные ценности этой нации - наше положение в мире, наша демократия, все, что сделало Америку Америкой поставлено на карту. Вот почему сегодня я объявляю, что выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов", - написал он.

Ранее сообщалось, что бывший сенатор, который затем восемь лет занимал пост вице-президента при президенте-демократе Бараке Обаме, 76-летний Байден присоединится к группе из почти 20 других кандидатов, которые хотят бросить вызов республиканскому президенту Дональду Трампу.  Байден безуспешно баллотировался на пост президента в 1988 и 2008 годах.

Напомним, что бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден официально объявит о своем участии в выборах президента США 2020 года в среду, 25 апреля, в видеообращении.

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