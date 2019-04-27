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Байден опережает Трампа в первом опросе

Новости » Политика    27.04.2019 - 16:48
Байден опережает Трампа в первом опросе
Фото: Джо Байден (facebook.com)

Байден опережает Трампа на 6%

Бывший вице-президент США Джо Байден, который в четверг объявил о своем участии в выборах президента в 2020 году, опережает нынешнего президента США Дональда Трампа на 6%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос The Hill.

Сообщается, что среди опрошенных 43% респондентов заявили, что выберут президентом Байдена, в то время как свою поддержку Трампа обнаружили 37% опрашиваемых.

Еще 15% заявили, что они пока не определились со своим выбором, а еще 5% заявили, что будут голосовать за другого кандидата.

Также издание сообщает, что социологическая погрешность опроса составляет 3,1%.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Байден объявил о намерении участвовать в выборах президента США. Экс-вице-президент США заявил, что основные ценности нации - положение в мире, демократия, все, что сделало Америку Америкой поставлено на карту, поэтому он решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов

В то же время действующий президент США Дональд Трамп приветствовал заявление бывшего вице-президента Джо Байдена вступить в борьбу за пост президента накануне выборов 2020 года.

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